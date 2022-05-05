الدفاع المدني أخمد حريقا في عندقت طاول أشجاراً

إندلع حريق في بلدة عندقت وأتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة وامتد بفعل الرياح ليطال أشجارا حرجية وأخرى مثمرة مختلفة.



وسارع عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في المنطقة الى مكان الحريق وعملوا على تطويقه والسيطرة عليه وإهماده قبل تمدده الى الأراضي المجاورة والمشجرة ، ثم عملوا على تبريد رقعة الحريق خوفا من إشتعالها مجددا.

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