جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1097268.

كما وسجل لبنان حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10395.