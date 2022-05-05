كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA؟

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صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: "بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم، 53 مليون دولار أميركي بمعدل 22500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".