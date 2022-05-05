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لبنان

الحريري تعرض الأوضاع الأمنية والعامة مع قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
05-05-2022 | 11:31
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 عرضت النائبة بهية الحريري الأوضاع الأمنية والعامة مع قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد بلال الحجار، الذي زار مجدليون مهنئا بحلول عيد الفطر المبارك. 
 
كما واستقبلت الحريري المدير الاقليمي لأمن الدولة في الجنوب العقيد فادي قرانوح ورئيس مكتب صيدا في المديرية الإقليمية المقدم ايلي وهبي والملازم أول محمد عبد الغني ، في زيارة معايدة بالفطر، وكانت مناسبة أيضا للتداول بالشأن الأمني والوضع العام في البلاد.
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