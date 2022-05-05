مولوي: عشرون مليار ليرة شهرياً من احتياط الموازنة لاستشفاء قوى الأمن الداخلي

قال وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بعد جلسة مجلس الوزراء:



"في إطار المتابعة وكما وعدنا ضباط وعناصر ومتقاعدي قوى الامن الداخلي بمتابعة شؤونهم، وافق مجلس الوزراء، بناءً لطلب وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على نقل اعتماد من احتياط الموازنة على القاعدة الاثنتي عشرية، بقيمة عشرين مليار ليرة لبنانية شهرياً، لاستشفاء قوى الأمن الداخلي".

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