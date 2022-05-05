جواز السفر اللبناني من الأغلى... تكلفة استخراج جوازات السفر حول العالم

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يكلف استخراج جواز سفر المواطنين في عدد من الدول، رسوما ومبالغ كبيرة تصل إلى مئات الدولارات، بحسب شبكة "سي إن إن".وبحسب الشبكة الأميركية، يتراوح متوسط تكلفة الحصول على جوازات سفر في أغلب دول العالم بين 100 - 160 دولارًا، مؤكدة أن هذا ثمنا بسيطًا بالنسبة للكثير من المواطنين.وتعتبر رسوم جواز السفر اللبناني من الأغلى في العالم، ويكلف اللبنانيين الذين يعيشون داخل البلاد نحو مليون و200 ألف ليرة لبنانية (حوالي 795 دولارًا)، بحسب المديرية العامة للأمن العام اللبناني.في المقابل، يدفع اللبنانيون الذين يجددون جوازاتهم في قنصليات بلادهم حوالي 600 دولار.كما يعد جواز السفر السوري من الأغلى ثمنا في العالم، بالرغم من أنه يعد من أقل الجوازات قوة.وبحسب موقع وزارة الخارجية والمغتربين السورية، سيضطر السوريون المقيمون في الخارج إلى دفع 300 دولار للحصول على جواز سفر جديد ساري لست سنوات فقط.بينما سيكلف حمل جواز سفر سوري، ساري المفعول لمدة 10 سنوات، 600 دولار على الأقل.وفي المقابل، تبلغ تكلفة تجديد أو استخراج جواز السفر الياباني حوالي 16000 ين ياباني (حوالي 125 دولارًا). ويكلف الحصول على جواز سفر أميركي للبالغين لأول مرة 165 دولارًا على الأقل، بينما تصل رسوم تجديده إلى 130 دولارًا.ويكلف استخراج جواز السفر البريطاني عبر الإنترنت 75.50 جنيه إسترليني (حوالي 95 دولارًا أو 90 يورو).وبالنسبة لمعظم البريطانيين الذين يعيشون في الخارج سيكلف التجديد رسومًا تبلغ 106 جنيهات إسترلينية (حوالي 135 دولارًا أو 125 يورو).من جهة أخرى، تختلف عملية تجديد جوازات السفر في كوبا، وهي دولة يصعب على مواطنيها السفر إلى الخارج، عن غيرها من عمليات تجديد جواز السفر في هذه القائمة.ووفقًا للحكومة الكوبية، يكلف استخراج جواز سفر جديد نحو 2500 بيزو كوبي (حوالي 105 دولارات)، ومدة صلاحيته 6 سنوات، ولكن يجب تجديده كل عامين ليظل ساريًا.وتكلف كل عملية تحديد 500 بيزو إضافية ، ما يعني أن تبلغ تكلفة حمل جواز سفر كوبي ساري المفعول لمدة 10 سنوات حوالي 6500 بيزو (حوالي 270 دولارًا).كما يكلف جواز السفر السويسري حوالي 145 فرنك سويسري (حوالي 150 دولارًا أو 140 يورو).