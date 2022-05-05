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لبنان
اعتصام لمتعاقدي الساعة في اللبنانية تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء: الاستمرار في الاضراب حتى اقرار ملف التفرغ
Lebanon 24
05-05-2022
|
12:59
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نفذت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، اعتصاما عند مدخل السراي الحكومي، طريق الجنرال فؤاد شهاب ، للمطالبة بإقرار ملفات الجامعة فورا منعا لانهيارها، وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء والتي قد تكون الأخيرة، قبل ان تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال.
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واعلن المعتصمون "الاستمرار في الاضراب حتى اقرار ملف التفرغ"، وحملوا "كل من يعرقل هذا الملف وملفات الجامعة اللبنانية، مسؤولية انهيارها الذي اصبح وشيكا"، على حد تعبيرهم.
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