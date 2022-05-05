اعتصام لمتعاقدي الساعة في اللبنانية تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء: الاستمرار في الاضراب حتى اقرار ملف التفرغ

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نفذت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، اعتصاما عند مدخل السراي الحكومي، طريق الجنرال فؤاد شهاب ، للمطالبة بإقرار ملفات الجامعة فورا منعا لانهيارها، وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء والتي قد تكون الأخيرة، قبل ان تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال.واعلن المعتصمون "الاستمرار في الاضراب حتى اقرار ملف التفرغ"، وحملوا "كل من يعرقل هذا الملف وملفات الجامعة اللبنانية، مسؤولية انهيارها الذي اصبح وشيكا"، على حد تعبيرهم.