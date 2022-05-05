حلواني خلال اعتصام أساتذة اللبنانية تزامنًا مع مجلس الوزراء: لإقرار ملفات الجامعة

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طلب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني، في كلمة خلال اعتصام نفذه أساتذة اللبنانية اليوم أمام السرايا الحكومية، تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء، "إقرار ملفات الجامعة الحيوية المحولة إلى مجلس الوزراء منذ أشهر، والتي من شأنها أن توثق ارتباط الأساتذة والموظفين بجامعتهم، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي أصبح فيها دخل الأساتذة والموظف لا يكفي بدل الانتقال الى الكليات، وصارت الجامعة تنزف من كادرها التعليمي والإداري، لا سيما من عناصرها الشابة".وأشار إلى أن "هذه الملفات، هي: إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، تفريغ الأساتذة المتعاقدين وإقرار عقود المدربين"، وقال: "لم يعد هناك متسع من الوقت قبل تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال. ولذلك، نطلب من هذه الحكومة تحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية تجاه الجامعة الأم لأن التاريخ لن يرحم ولن يسامح من يدفع بهذه المؤسسة الكبيرة إلى حافة الانهيار".