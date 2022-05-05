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لبنان

وفد أوقاف عكار زار إمام والشعار معايدا: لمنع التعدي على المقامات والمراجع الدينية

Lebanon 24
05-05-2022 | 13:04
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زار رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة يرافقه وفد من علماء عكار، القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في منزله بطرابلس، للتهنئة بعيد الفطر السعيد، واستنكارا لما "تعرض له صبيحة العيد على أيدي أشخاص موتورين ومأجورين".
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وأيد جديدة وإمام، بحسب بيان على الاثر، "تضامنهما مع ذوي ضحايا الزورق الذين قضوا غرقا بسبب سعيهم من أجل حياة كريمة جراء الواقع المرير الذي يعيشونه، وبسبب إهمال وتقصير المسؤولين تجاههم وتجاه المواطنين".
 
كما زار الوفد المفتي الشيخ الدكتور مالك الشعار للغاية نفسها، مشددا على "وحدة الجسم الديني وضرورة التكامل والتعاون بين الجميع لمنع التعدي على المقامات والمراجع الدينية، وحفظا لكرامات الناس وحقوقهم، وحفاظا على السلم والأمن والوطن".
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