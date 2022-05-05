على طريق دورس بعلبك... اعترضوه وحين حاول الهرب أطلقوا النار على سيارته

حاول مسلحون اعتراض المدعو ع.ش على طريق دورس بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ولدى محاولته الهرب اطلقوا النار باتجاه سيارته فاصابوها بثلاث رصاصات دون ان يصاب.