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لبنان

على طريق دورس بعلبك... اعترضوه وحين حاول الهرب أطلقوا النار على سيارته

Lebanon 24
05-05-2022 | 13:05
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حاول مسلحون اعتراض المدعو ع.ش على طريق دورس بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
ولدى محاولته الهرب اطلقوا النار باتجاه سيارته فاصابوها بثلاث رصاصات دون ان يصاب.
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