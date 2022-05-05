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لبنان

في التبانة... طعنه بسكين في صدره وفر لجهة مجهولة

Lebanon 24
05-05-2022 | 13:43
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وقع إشكال فردي في منطقة التبانة - طرابلس حيث أقدم المدعو "و.ط" على طعن المدعو "م.ا" بسكين في صدره ليفر بعد ذلك إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

وتم نقل المصاب إلى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج، وقد وصفت حالته بالمستقرة.
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