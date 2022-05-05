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لبنان

نقابة موظفي الخليوي ردت طلب الوساطة: ملزمون اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية للحفاظ على الحقوق

Lebanon 24
05-05-2022 | 14:19
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ردت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان طلب "الوساطة" المقدم من وزارة الإتصالات الى وزارة العمل "لاعتباره باطلا للأسباب المبينة في المذكرة المرفقة ربطا".
وأوضحت النقابة في رسالة الى الموظفين انها "تقارب الموضوع بأنه محاولة جديدة لشركتي MIC1 و MIC2 للتهرب من مسؤولياتهما تجاه الموظفين".
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وأكدت انها أصبحت "ملزمة باتخاذ كل الإجراءات التصعيدية للحفاظ على حقوق الموظفين ضمن الأطر القانونية منفتحة على الحلول".
وأبقت النقابة إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.
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