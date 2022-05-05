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لبنان

تعاون بين نقابة المهندسين في الشمال والمعهد العالي للدكتوراه

Lebanon 24
05-05-2022 | 15:08
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زار نقيب المهندسين في طرابلس والشمال، المهندس بهاء حرب، يرافقه المهندس فادي عبيد مبنى المعهد العالي للدكتوراه في كلية العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية.
و‎استقبلهما عميد الكلية الدكتور فواز العمر، ومدير مركز العزم للبيو تكنولوجيا الدكتور محمد خليل، رئيس مختبر ميكرو بيولوجيا الصحة والبيئة الدكتور منذر حمزة ومجموعة من الباحثين.‎
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تخلّل الزيارة جولة على أقسام المعهد وأبدى النقيب حرب الإعجاب بالمستوى العالمي الذي يتمتع به المعهد من خبرات وامكانات علمية وتكنولوجية، وتم الاتفاق على التعاون بين نقابة المهندسين والمعهد والعمل على تأمين اتفاقات علمية مع أهم الجامعات العربية.
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