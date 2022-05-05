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لبنان

إضراب السجناء عن الطعام والشراب داخل سجن الشرطة العسكرية في القبة لهذا السبب

Lebanon 24
05-05-2022 | 16:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إضراب السجناء عن الطعام والشراب داخل سجن الشرطة العسكرية في منطقة طرابلس القبة وذلك بسبب عدم نقلهم لسجون قوى الامن الداخلي.
 
ولاحقًا، أصدر موقوفو سجن النيابة العامة بيانًا أكدوا به إضرابهم عن الطعام والشراب بسبب عدم نقلهم لسجون قوى الأمن الداخلي، فضلًا عن "رفض استقبال المال والملابس في الاستعلامات وتعذيب الاهالي بشكل متكرر وعدم توفر المياه الساخنة في الحمامات منذ شهر".
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وطالب السجناء "اهلنا الذين هم خارج السجون الاعتصام غدا امام الشرطة العسكربة في القبة للمطالبة بتطبيق القانون علينا...".
 
كما صدر عن أهالي السجناء بيانًا دعوا خلاله مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم للتدخل الفوري ونقل ابنائهم من سجن الشرطة العسكرية في القبة - طرابلس الى سجون قوى الامن الداخلي. 

وقال الأهالي: "اولادنا في خطر لقد اضربوا عن الطعام اليوم ولا نريد ان يبدأ اي تصعيد او يحصل اي اشكال بيننا وبين اي فرد من افراد السلك العسكري او من قوى الامن الداخلي"، مضيفين: "نحن نثق بك وبقدراتك اولادنا هم اولادك نرجوا منك التحرك الفوري ونقل ابناءنا على الاقل لحضور جلساتهم التي تتأجل يومياً لعدم نقلهم إلى المغافر المقررة لهم".
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