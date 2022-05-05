جنبلاط زار الشيخ العنداري وتأكيد لاستمرار التواصل

زار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط المرجع الروحي الأعلى لدى طائفة الموحدين الدروز الشيخ أبو صالح محمد العنداري في خلوته في العبادية.

ورافق النائب جنبلاط، مستشاره حسام حرب، في حضور قاضي المذهب الشيخ غاندي مكارم، وجرى استعراض مختلف الأوضاع العامة، والتأكيد لاستمرار التواصل.

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