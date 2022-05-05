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لبنان

انتخابات المغترببن محطة فاصلة

Lebanon 24
05-05-2022 | 17:51
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أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "انتخابات المغترببن قد تعد محطة فاصلة في سياق الاستحقاق الانتخابي حتى وإن لا يجوز اعتبارها "بروفا"، والظروف المحيطة بأنتخابات المغتربين تختلف عن ظروف اقتراع المقيمين أو لبنانيي الداخل".
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وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن خيارات عدد منهم لم تتبدل الا أن البعض منهم تستهويه برامج القوى التغييرية".
ولفتت إلى أن "نجاح وزارتي الداخلية والخارجية في إتمام انتخابات المغتربين بسلام مضمون، على ان الاختبار الأكبر للحكومة يكمن في الخامس عشر من ايار الجاري".
وأفادت أنه "إلى حين حلول هذا الموعد، فأن الترقب سيد الموقف للمزاج الشعبي اقتراعا أو مقاطعة أو لأي مفاجآت معينة".
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