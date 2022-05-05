تطور لافت في التحقيقات القضائية بملف سلامة.. وفد قضائي فرنسي في بيروت ويلتقي عويدات

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برز تطور لافت في ملف التحقيقات مع رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اذ اعلن الحاكم عبر "رويترز"، أنّ هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان وافقت على تسليم معلومات الحساب الخاص برجا سلامة إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات.ومن المقرّر أن يحصل تحقيق لبناني في ملفات" اختلاس وغسل أموال" يواجهها حاكم المصرف المركزي وشقيقه على معلومات جديدة عن حساب بنكي للشقيق.وفي هذا السياق كتبت" نداء الوطن": تتراكم الملفات القضائية وتتزاحم التحقيقات الداخلية والخارجية في مصادر أموال الحاكم وشقيقه رجا، ليضيق الخناق أكثر فأكثر حول الأخوين سلامة خلال الساعات الأخيرة في ضوء تحرك القضاء الفرنسي ميدانياً على الأراضي اللبنانية لاستقصاء المعلومات وتقصي الحقائق المالية في شبهة ارتكاب حاكم المصرف المركزي جرائم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بقيمة 330 مليون دولار في 5 دول أوروبية، وذلك بالتزامن مع موافقة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على تسليم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات "كشوفات الحسابات" التي تخص رجا سلامة في 9 مصارف لبنانية، وهو ما وضعته مصادر مالية في خانة "كشف المستور في العمليات المصرفية التي قام بها رجا ومدى ارتباطها بالعمليات الخارجية التي قام بها لحساب شقيقه في الخارج"، خصوصاً وأنّ هذه الحسابات المصرفية التي تسلمها عويدات تعود إلى تاريخ تأسيسها في المصارف المعنيّة، وبالتالي فإنّ مسار تطوّر حركة الأموال فيها ستكون له مؤشرات ذات دلالة بالنسبة للتحقيقات القضائية على المستويين المحلي والأوروبي.وفي هذا الإطار، كشفت وكالة "رويترز" أنّ قاضية التحقيق الفرنسية أودي بوريسي التقت أمس القاضي عويدات وقضاة آخرين بمن فيهم المدعي العام جان طنّوس في محكمة بيروت، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى لبنان يقوم بها قاض فرنسي للبحث في قضية رياض سلامة، مشيرةً إلى أنه جرى خلال اللقاء "تبادل تفاصيل تتعلق بالتحقيقات"، مع التشديد على أنّ الهدف من الزيارة القضائية الفرنسية هو "زيادة الضغط على السلطات اللبنانية لتأمين معلومات لها علاقة بالأخوين سلامة وأشخاص آخرين لهم علاقة بالتحقيق" في هذه القضية. وعلى الأثر، تواترت معلومات قضائية في بيروت تفيد بأنّ القاضية بوريسي عمدت إلى تسليم النائب العام التمييزي لائحة بالاتهامات الأوروبية الموجهة ضد حاكم مصرف لبنان، والتي سيكون عليه بموجبها استدعاء سلامة إلى جلسة استجواب للتحقيق معه في المعلومات والمعطيات الواردة في اللائحة، تحت طائل اعتبار القضاء اللبناني غير متعاون مع السلطات القضائية الفرنسية والأوروبية في حال عدم إقدام عويدات على هذه الخطوة".وذكرت صحيفة «الأخبار» أنّ الاجتماع تخلله تبادل للمعلومات في شأن معطيات التحقيق في ملف الشقيقين سلامة، ولا سيما أنّ الجانب الفرنسي يملك ربطاً كاملاً لمعظم العمليات التي حصلت في دول أوروبا. وكشفت مصادر قضائية أنّ ملف التحقيق الفرنسي يتضمن ما قد يُثبت إدانة سلامة في تبييض الأموال والإثراء غير المشروع. كما جرى التطرق إلى قرارات الحجز على ممتلكات سلامة في أوروبا وإذا ما كان قد اعترض عليها أو طعن فيها.وكان المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس قد راسل خمسة مصارف (عوده، بنك مصر ولبنان، البحر المتوسط، الاعتماد اللبناني وسرادار) في أيلول الماضي، طالباً تسليمه الكشوفات، قبل أن يعمد إلى دهمها مطلع العام الجاري، ومن ثمّ يمنعه المدعي العام التمييزي عن مواصلة مهمته. واللافت أن المصارف لم تستجب لطلب طنوس إلا بعد وصول المحققين الفرنسيين.وتوقفت المصادر عند مفارقة أنّ القضاء طلب من المصارف الخمسة تزويده بكشوفات حسابات رجا سلامة، بينما طُلب من هيئة التحقيق الخاصة تزويد القضاء بحسابات رياض سلامة. وعُلم أن المصارف سلّمت كشوفات الأخير إلى هيئة التحقيق لتسلّمها الأخيرة إلى القضاء، ما يحوّل هيئة التحقيق الخاصة المكلفة التحقيق في تبييض الأموال إلى مجرد ساعي بريد".