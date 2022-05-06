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لبنان

الاغتراب يقترع.. اقبال كثيف وهكذا يتوزع الناخبون حسب البلدان

Lebanon 24
06-05-2022 | 00:48
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انطلقت في تمام السابعة صباحا بتوقيت بيروت عملية الاقتراع للبنانيين المقيمين في الخارج في كل من الدول الآتية:
 
المملكة العربية السعودية حيث يبلغ العدد الاجمالي للناخبين 13,105 ناخبين يتوزعون على 30 قلم اقتراع في كل من مدينتي الرياض في مركز السفارة اللبنانية وجدة مركز القنصلية العامة.
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ولفت السفير اللبناني في السعودية عبر "الجديد" الى ان الاقبال كثيف على مركز الاقتراع ولا يوجد اي مشاكل متوقعاً ان تصل نسبة التصويت الى 70 بالمئة.
وفي قطر حيث يبلغ عدد الناخبين 7,344 ناخبا يتوزعون على 17 قلم اقتراع في المدرسة اللبنانية في قطر.
 
وفي الكويت حيث يبلغ عدد الناخبين الاجمالي 5,760 يتوزعون على 14 قلم اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.
 
وفي الجمهورية العربية السورية بدأت ايضا عملية الاقتراع عند السابعة صباحا. يبلغ عدد الناخبين 1,018 ناخبا يتوزعون على ثلاثة اقلام اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.
 
وفي مملكة البحرين فتحت السفارة اللبنانية في المنامة ابوابها امام المقترعين وعددهم 638 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في مركز اقتراع واحد.
 
اما في المملكة الاردنية الهاشمية انطلقت عملية الاقتراع عند السابعة صباحا في السفارة اللبنانية ويبلغ عدد الناخبين الاجمالي 483 موزعين على قلمي اقتراع.
 
في العراق بدأت عند السابعة صباحا بتوقيت بيروت عملية الاقتراع للناخبين حيث يبلغ عددهم الاجمالي 327 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في كل من السفارة اللبنانية في بغداد و فندق "روتانا".
 
إشارة الى ان صناديق الاقتراع في جمهورية مصر العربية تفتح عند الثامنة صباحا بتوقيت بيروت أمام الناخبين وعددهم 709 موزعين على قلمي اقتراع في مركزين للاقتراع في السفارة اللبنانية في القاهرة والقنصلية اللبنانية في الاسكندرية.
 
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