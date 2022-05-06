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لبنان

اقفال طريق المطار.. ما السبب؟

Lebanon 24
06-05-2022 | 00:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقفال طريق المطار، من خلدة باتجاه بيروت بسبب تجمع مياه الأمطار.
 
وكانت قد أفادت "غرفة التحكم المروري" أن حركة المرور كثيفة بعد انفاق المطار باتجاه جسر خلدة بسبب تجمع للمياه وعناصر من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة.
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انفاق المطار

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