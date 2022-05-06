اقفال طريق المطار.. ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقفال طريق المطار، من خلدة باتجاه بيروت بسبب تجمع مياه الأمطار.

وكانت قد أفادت "غرفة التحكم المروري" أن حركة المرور كثيفة بعد انفاق المطار باتجاه جسر خلدة بسبب تجمع للمياه وعناصر من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة.