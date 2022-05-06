إرتفاع كبير في أسعار المحروقات!

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاء على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 484000 (+10000)

البنزين 98 أوكتان 495000 (+11000)

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المازوت 589000 (+18000)

الغاز 359000 (+1000)