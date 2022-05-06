وزير الداخلية: ملف إنساني يقلقه

دخل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى قاعة مجلس الوزراء بالامس حاملا ملف الانتخابات النيابية حيث وضع رئيس الحكومة والوزراء في صورة كل التحضيرات والاستعدادات، ما ترك ارتياحا لديه لما سمعوه منه.

وفي استراحة قصيرة في قاعة جانبية خلال انعقاد الجلسة سُئل الوزير عن مغزى استمرار التشكيك بحصول الانتخابات، أجاب الوزير بابتسامة "كلما شككوا ، كلما ازددت اصرارا على انجاز كل التحضيرات لانجاح الانتخابات".

لكن ملفا أساسيا كان يقلق وزير الداخلية باستمرار، وتوافق مع رئيس الحكومة على معالجته بسرعة وهو المتعلق بالوضع الاستشفائي لقوى الامن الداخلي.

وبلهفة الاب القلق على ابنائه سارع وزير الداخلية فور انتهاء الجلسة الى اعلان ما تقرر فقال "في اطار المتابعة وكما وعدنا ضباط وعناصر ومتقاعدي قوى الامن الداخلي بمتابعة شؤونهم، وافق مجلس الوزراء ، بناء لطلب وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي على نقل اعتماد من احتياط الموازنة على القاعدة الاثنتي عشرية عشرين مليار ليرة لبنانية شهريا لاستشفاء قوى الامن الداخلي".