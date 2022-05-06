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لبنان

ماذا قال وزير الخارجية عن عملية الاقتراع في الخارج؟

Lebanon 24
06-05-2022 | 03:28
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اعتبر وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب أن عملية الاقتراع في الخارج ممتازة، متوقعاً ان يرتفع اعداد الناخبين في الخليج في فترة بعد الظهر نظرًا لارتفاع درجات الحرارة صباحاً.

وقال من وزارة الخارجية: لا منفعة في التغيير أو التلاعب بنتائج انتخابات المغتربين والصناديق ستكون مغلقة بالشمع الأحمر .

ولفت بو حبيب الى وجود أخبار ملفّقة يتم التداول بها و"لادي" وهيئة الاشراف على الانتخابات وطلاب من "اللبنانية" يراقبون الانتخابات وهم جيّدون.

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وكان بو حبيب قد قال من مركز مراقبة الانتخابات ان ما يجري اليوم خطوة مهمة جداً ونتمنى أن ينتهي النهار على خير، معربا عن أمله بأن تكون نسبة الاقتراع عالية ونتمنى ان تتخطى الـ 70 في المئة.
 
وأكد بو حبيب أنه مطمئن أن يمر اليوم الأول بخير وكل من يشكك باجراء الانتخابات سيغير رأيه في نهاية النهار.
 
 
وأشار الى انه لم يحصل أي تقصير من جانبنا في توزيع المقترعين على الأقلام وكان يجوز أن نقول لهم إن التوزيع سيكون على أساس الرقم البريدي، لافتا الى  وزير الداخلية أكّد أن الأمور جيّدة وأنا المسؤول عن اقتراع المغتربين والانتخابات هي السبيل الوحيد للتغيير .
 
وكانت قد انطلقت في تمام السابعة صباحا بتوقيت بيروت عملية الاقتراع للبنانيين المقيمين في الخارج في دول عربية واسلامية عدة.
 
 
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