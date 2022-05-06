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لبنان

أوّل خرق في الانتخابات سُجّل في القنصلية في جدّة... ماذا جرى؟

Lebanon 24
06-05-2022 | 02:07
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أعلنت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" في حديث عبر الـMTV، أنه تم تسجيل خرق للعملية الانتخابية في جدّة وتم إبلاغ وزارة الخارجية التي تحرّكت على الفور وعملت على معالجة الموضوع. 
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وأشارت الـMTV الى أن الخرق الذي سُجّل في القنصلية في جدّة كان بسبب رفع أحد الأحزاب لعلم حزبيّ في الباحة الخلفية للقنصلية وهو أمر مخالف للقانون الانتخابي وطُلب منهم إزالة العلم.
بدوره، أوضح القنصل العام في جدّة وليد منقارة للـMTV ان "من اكتفى بالبريد الإلكتروني الأوّل لن يتمكّن من الاقتراع ونسبة الإقبال حتى الساعة لا بأس بها".
الى ذلك، أكد مدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هشام لقناة mtv أنّ حالتا خرق حصلتا لمقترعين استعملا الهاتف خلف العازل لكن تمّ ضبطهما.
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