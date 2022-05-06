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لبنان

بلبلة بشأن انتخاب اللبنانيين في استراليا.. ووزارة الخارجية توضح

Lebanon 24
06-05-2022 | 02:32
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تسود حال من البلبلة في أوساط الجالية اللبنانية في اوستراليا بعد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الذي تحدث عن توقيت انتخاب المغتربين بحيث أصبحت من الـ12 فجراً وحتى الـ3 بعد ظهر يوم الأحد
المدير العام لشؤون المغتربين في وزارة الخارجية لفت عبر الـLBCI الى ان الخبر الذي توزع بالنسبة الى التوقيت في اوستراليا هو يعود الى التوقيت للموظفين والاعلام في لبنان، وليس للناخبين في اوستراليا، مشدداً على ان الانتخابات في كل الدول ستجري في توقيت الدولة المحلي ومن الساعة 7 صباحاً الى الساعة 10 مساء.
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وشدد على ان كل الأمور تسير وفق القوانين والترتيبات التي قامت بها الوزارة.
 
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