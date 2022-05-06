بلبلة بشأن انتخاب اللبنانيين في استراليا.. ووزارة الخارجية توضح

Advertisement

تسود حال من البلبلة في أوساط الجالية اللبنانية في اوستراليا بعد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الذي تحدث عن توقيت انتخاب المغتربين بحيث أصبحت من الـ12 فجراً وحتى الـ3 بعد ظهر يوم الأحدالمدير العام لشؤون المغتربين في وزارة الخارجية لفت عبر الـLBCI الى ان الخبر الذي توزع بالنسبة الى التوقيت في اوستراليا هو يعود الى التوقيت للموظفين والاعلام في لبنان، وليس للناخبين في اوستراليا، مشدداً على ان الانتخابات في كل الدول ستجري في توقيت الدولة المحلي ومن الساعة 7 صباحاً الى الساعة 10 مساء.وشدد على ان كل الأمور تسير وفق القوانين والترتيبات التي قامت بها الوزارة.