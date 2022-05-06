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لبنان

بعد ساعتين على فتح صناديق الاقتراع.. كم بلغت نسبة التصويت؟

Lebanon 24
06-05-2022 | 02:45
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بعد فتح صناديق الاقتراع في الدول العربية عند السابعة من صباح اليوم، قدمت السفارات اللبنانية عدد المقترعين التقرير الأولي حول نسب الاقتراع في اول ساعتين من الاقتراع.
وبلغ عدد المقترعين حتى الساعة في قطر 574، اما في دمشق فانتخب 72، وفي عمان 52، أما في طهران فـ90، في وقت انتخب في الكويت 408، اي بنسبة 7%، و573 في قطر 
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الى ذلك، أعلن السفير اللبناني في السعودية أن نسبة الاقتراع حتى الساعة التاسعة صباحاً في الرياض بلغت 7.85%
وأشارت قناة الـMTV الى ان نسبة الإقبال على التصويت في بيروت الثانية مرتفعة.
 
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