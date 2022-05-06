أخبار سارة عن حركة السفر في لبنان

أعلن رئيس مطار بيروت الدولي، فادي الحسن أن معدل الوصول الى مطار بيروت أكثر بكثير من معدل المغادرة، والتأخر بإصدار جوازات السفر لم يؤثر كثيرا على حركة السفر.

وأضاف في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 الى انه مقارنة بالسنة الماضية، تشهد هذه السنة ارتفاعا بنسبة 105% في حركة السفر، واكد اننا مُقبلون على صيف، واعد وسنصل الى حركة بحدود الـ80% عما كنا عليه في 2018.

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