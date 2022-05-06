العمالي العام حيا شهداء الصحافة: الكلمة الحرة كالشمس أسطع من أن تحجب

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حيا الاتحاد العمالي العام في بيان "شهداء لبنان الذين سقطوا دفاعا عن أرض لبنان وشعب لبنان وعزة وكرامة لبنان ولشهداء الصحافة في يومهم في ٦ أيار، هم الذين خسروا حياتهم دفاعا عن الكلمة الحرة والرأي الحر"، وحيا أيضا "الصحافيين الجرحى والمعتقلين وجميع المناضلين من أجل الحرية".وختم:" تحية تقدير إلى الاعلام اللبناني الذي يواجه التحديات العصيبة كما كل المؤسسات والشعب. وستبقى الكلمة الحرة كالشمس أسطع من أن تحجب".