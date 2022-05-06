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لبنان

العمالي العام حيا شهداء الصحافة: الكلمة الحرة كالشمس أسطع من أن تحجب

Lebanon 24
06-05-2022 | 03:00
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حيا الاتحاد العمالي العام  في بيان "شهداء لبنان الذين سقطوا دفاعا عن أرض لبنان وشعب لبنان وعزة وكرامة لبنان ولشهداء الصحافة في يومهم في ٦ أيار، هم الذين خسروا حياتهم دفاعا عن الكلمة الحرة والرأي الحر"، وحيا أيضا "الصحافيين الجرحى والمعتقلين وجميع المناضلين من أجل الحرية".
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وختم:" تحية تقدير إلى الاعلام اللبناني الذي يواجه التحديات العصيبة كما كل المؤسسات والشعب. وستبقى الكلمة الحرة كالشمس أسطع من أن تحجب".
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