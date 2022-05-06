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لبنان

وعد من الحاج حسن لمزارعي جزين.. هذه التفاصيل!

Lebanon 24
06-05-2022 | 03:46
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زار وزير الزراعة عباس الحاج حسن مركز التوضيب والتبريد في جزين يرافقه النائبان ابراهيم عازار وسليم خوري ورئيس اتحاد بلديات جزين الاستاذ خليل حرفوش  ورئيس المركز الزراعي في جزين ايلي فارس ورئيسة مركز الزراعي في صيدا سوسن حمزة  ورؤساء المصالح والدوائر في وزارة الزراعة.
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قدم رئيس التعاونية في جزين جهاد الاسمر شرحا مفصلا عن التبريد والتوضيب والتسويق  وعن انواع التفاح الجديدة، وطلب منه "خفض كلفة الكهرباء للبراد وإلغاء الضرائب على الادوية الزراعية"، ووعد الوزير بـ "مساعدة المزارعين في مشروع الشتول الحديثة في منطقة جزين".
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