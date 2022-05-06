هذا ما قاله الشميطلي عن تطبيق القانون الانتخابي!

اكد الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي، في دردشة مع الصحافيين في الوزارة، ان "تطبيق القانون الانتخابي يلحظ تأليف لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية والعملية الانتخابية هي من مهام وزارة الداخلية والاستعانة بوزارة الخارجية للانتخابات في الخارج".

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