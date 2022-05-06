المولوي في وزارة الخارجية.. هذا ما قاله عن الوضع الأمني يوم الانتخابات

قال وزير الداخلية بسام المولوي، خلال زيارته وزارة الخارجية والمغتربين، "اننا وصلنا إلى المحطة الأولى لمهرجان الديموقراطية ونتابع مع المعنيين في الخارجية والسفراء والفريق في الداخلية العملية الانتخابية ولا إشكالات".

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وأضاف أن "توق اللبنانيين للتغيير كبير ونسب الاقتراع في الانتشار ستكون عالية ومستمرّون بمواكبة الانتخابات في الأيام المقبلة".

وأكد أن ليس هناك من تخوّف أمني يوم الانتخابات، قائلاً إن الوضع الأمني جيّد والقوى الأمنية في جهوزية تامة ومستمرون بالعمل الأمني الاستباقي وأدعو المواطنين للاطمئنان لكن يجب أن نكون دائماً حذرين.

وذكر أننا اقترحنا تجديد جوازات السفر ليوم واحد حتى الانتخابات في مجلس الوزراء ولكنه لم يمر وسأحاول طرحه مرة أخرى.