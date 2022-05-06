21
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقابة المصورين في ذكرى شهداء الصحافة :لوضع التشريعات التي تحمي الصحافي وتصون حقوقه
Lebanon 24
06-05-2022
|
04:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
حيت نقابة المصورين الصحافيين، في "ذكرى شهداء الصحافة" في 6 ايار،" جميع الصحافيين الذين يتابعون الاحداث لحظة بلحظة رغم المصاعب الكبيرة التي تعترضهم خلال عملهم للوصول الى نقل الحقيقة".
Advertisement
وطالبت في بيان، ب"الكف عن التضييق على المصورين، وبذل كل الاهتمام بهذه الفئة التي تقف في خندق الحقيقة، ووضع التشريعات التي تحمي المصور الصحافي وتصون حقوقه".
وذكرت بقضية اختفاء "زميلنا المصور سمير كساب"، مناشدة الجهات الرسمية والدولية كافة العمل على اطلاق سراحه ومعرفة مصيره". كما وجهت التحية الى ارواح المصورين الصحافيين اللبنانيين الذين قضوا في سبيل تصوير الحقيقة ومنهم: الياس الجوهري، النقيب جورج سمرجيان، خليل الدهيني، أحمد حيدر، عبد الرزاق السيد، حبيب ضيا، ربيع فحص، عدنان كركي، علي الموسوي وبهجت دكروب وليال نجيب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة "المستقبل" انتخابياً.. هذا ما طُلِب من الحريري
Lebanon 24
مفاجأة "المستقبل" انتخابياً.. هذا ما طُلِب من الحريري
04:00 | 2022-05-06
06/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسافرة تصل دبي بثلاثة أطفال وتغادر بأربعة
Lebanon 24
مسافرة تصل دبي بثلاثة أطفال وتغادر بأربعة
12:33 | 2022-05-05
05/05/2022 12:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اقفال طريق المطار.. ما السبب؟
Lebanon 24
اقفال طريق المطار.. ما السبب؟
00:00 | 2022-05-06
06/05/2022 12:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-05-05
05/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صيف لبنان "حار جدا "وهذه هي الأسباب والتفاصيل
Lebanon 24
صيف لبنان "حار جدا "وهذه هي الأسباب والتفاصيل
02:30 | 2022-05-06
06/05/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:20 | 2022-05-06
نسبة الاقتراع تخطت الـ40%... المغتربون يواصلون ممارسة حقهم الانتخابي (صور)
10:09 | 2022-05-06
الرئيس ميقاتي خلال تفقده العملية الانتخابية: نأمل أن نبشّر اللبنانيين الأحد المقبل ببرلمان جديد يحمل التغيير
07:34 | 2022-05-06
يوم تحريج في دميت لوزير البيئة وعقيلة رئيس الحكومة وزوجات الوزراء
06:50 | 2022-05-06
المطران تابت دشّن كنيسة جديدة في هاليفاكس
10:51 | 2022-05-06
في زحلة... مواطن حاول احراق نفسه
10:49 | 2022-05-06
بعثة الإتحاد الأوروبي شرحت كيفية مراقبتها تصويت اللبنانيين في الخارج
فيديو
غواصة نووية أميركيّة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
غواصة نووية أميركيّة جديدة (فيديو)
08:30 | 2022-05-06
06/05/2022 17:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)
Lebanon 24
جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)
04:30 | 2022-05-05
06/05/2022 17:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
Lebanon 24
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
16:00 | 2022-05-04
06/05/2022 17:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact