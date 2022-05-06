نقابة المصورين في ذكرى شهداء الصحافة :لوضع التشريعات التي تحمي الصحافي وتصون حقوقه

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حيت نقابة المصورين الصحافيين، في "ذكرى شهداء الصحافة" في 6 ايار،" جميع الصحافيين الذين يتابعون الاحداث لحظة بلحظة رغم المصاعب الكبيرة التي تعترضهم خلال عملهم للوصول الى نقل الحقيقة".وطالبت في بيان، ب"الكف عن التضييق على المصورين، وبذل كل الاهتمام بهذه الفئة التي تقف في خندق الحقيقة، ووضع التشريعات التي تحمي المصور الصحافي وتصون حقوقه".وذكرت بقضية اختفاء "زميلنا المصور سمير كساب"، مناشدة الجهات الرسمية والدولية كافة العمل على اطلاق سراحه ومعرفة مصيره". كما وجهت التحية الى ارواح المصورين الصحافيين اللبنانيين الذين قضوا في سبيل تصوير الحقيقة ومنهم: الياس الجوهري، النقيب جورج سمرجيان، خليل الدهيني، أحمد حيدر، عبد الرزاق السيد، حبيب ضيا، ربيع فحص، عدنان كركي، علي الموسوي وبهجت دكروب وليال نجيب".