عون اطلع من وزير الدفاع على الاجراءات المتخذة لتوفير أمن الاستحقاق الانتخابي

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم ، واطلع منه على اوضاع المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع، والاجراءات المتخذة لتوفير أمن الاستحقاق الانتخابي.

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