Advertisement

لبنان

عون اطلع من وزير الدفاع على الاجراءات المتخذة لتوفير أمن الاستحقاق الانتخابي

Lebanon 24
06-05-2022 | 04:35
A-
A+
Doc-P-949397-637874338916774886.jpg
Doc-P-949397-637874338916774886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم ، واطلع منه على اوضاع المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع، والاجراءات المتخذة لتوفير أمن الاستحقاق الانتخابي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون عرض مع سليم الاوضاع الامنية في البلاد
lebanon 24
06/05/2022 17:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سليم عون: كان بعد ناقص اللبناني ذل وبهدلة أكتر حتى يقدر يحصل على جواز سفر
lebanon 24
06/05/2022 17:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم الاوضاع الامنية في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية
lebanon 24
06/05/2022 17:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمصرف الاسكان انطوان حبيب وعرض معهما الواقع المصرفي في البلاد والاجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل تأمين حاجات المواطنين من المصارف
lebanon 24
06/05/2022 17:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24

عون

سليم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-05-06
10:09 | 2022-05-06
07:34 | 2022-05-06
06:50 | 2022-05-06
10:51 | 2022-05-06
10:49 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website