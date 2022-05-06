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لبنان

هذا ما كشفه وزير الدفاع لـ "لبنان 24" حول جهوزية الجيش لمواكبة الانتخابات في 15 أيار

Lebanon 24
06-05-2022 | 04:49
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أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم ان الجيش بكامل الجهوزية لمواكبة الانتخابات في الخامس عشر من ايار الجاري ليحافظ على امن العملية الانتخابية على الاراضي اللبنانية كافة ومهمته هذه ستكون خارج مراكز اقلام الاقتراع وهو يؤازر قوى الامن الداخلي عند الطلب، وفق آلية محددة.

 

وكشف وزير الدفاع لـ "لبنان 24" ان نسبة الجهوزية في الجيش ستكون مئة بالمئة اعتبارا من اليوم الذي يسبق عملية الاقتراع، حيث تكون القوى جاهزة في محيط مراكز الاقتراع اعتبارا من يوم السبت في الرابع عشر من الجاري .

 

 ولفت الى ان الجيش يشرف على عمل وحداته من خلال غرفة عمليات مركزية في قيادة الجيش وغرف عمليات فرعية في كل من قيادات المناطق العسكرية الخمس. كما تتمثل في غرف العمليات في الجيش كل من المديريات العامة لقوى الامن الداخلي ولأمن الدولة وللأمن العام عبر  انتداب ضباط  من قبلها الى غرف العمليات تلك.

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لبنان

خاص

رادار لبنان24

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