Advertisement

لبنان

محاولة كسر طرابلس ومغزى معركة عبيد

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
06-05-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-949405-637874356081983081.jpg
Doc-P-949405-637874356081983081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في موازاة حملة الاستنكار العارمة لحادثة التعرض لمفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ينبغي رفع الصوت عاليا والاحتجاج ، إذ من غير الجائز الصمت تجاه  محاولة تشويه صورة طرابلس والإساءة إلى تاريخها.

 

لاستباحة طرابلس وجوه عديدة، في المعطى السياسي حيث تحاول "القوات اللبنانية" جاهدة تحقيق اختراق بعد سنوات من الجهد، بينما تقف دماء الشهيد رشيد كرامي حائلا دون ذلك، أما   في الجانب الاجتماعي فتبرز "فقاعة" عمر حرفوش وتسويق نفسه خيارا مدنيا فيما هو ابعد عن ذلك بكثير.

 

ينبغي الاعتراف اولا بحجم التغييرات التي حصلت في طرابلس، المدينة التي منحت أبناءها   ثقافة الحداثة والتعددية والتحرر،  قبل ان تتراكم عليها الازمات وترفع حولها  جدارا من العزلة مع المناطق المحيطة، ففقدت ميزة عاصمة الشمال نسبيا وتقوقعت على نفسها وباتت تفتش عن خلاص لازماتها المتشعبة.

 

صحيح، ان طرابلس تاريخيا هي حاضنة لبيئات فقيرة كانت تستر عوزهم وفقرهم كونها ام الفقير، ولكن الصحيح أيضا انها تحولت ، بفعل  أحزمة البؤس،  إلى بؤرة قادرة على إنتاج اعتى الأفكار تطرفا وحقدا، على حد تعبير الباحث والصحفي الراحل طلال منجد، وهذه ظاهرة خطيرة ينبغي تداركها بالتنمية ، والأخطر ما يعتري الحملات الانتخابية راهنا  من شوائب تخفي نوايا مبيتة ينبغي التنبيه لمخاطرها .

 

اولا :لا ينبغي أن تتحول  الحملات الانتخابية منطلقا لاداء المرشح عمر حرفوش ، كإمتطاء الخيول مرتديا العباءة خلال جولاته الانتخابية ، فذلك لا يعني تظهير خيار علماني، كما يحلو لحرفوش تسويقه، فهذا تسخيف متعمد لقيم اليسار والأفكار المتحررة، وهي قيم سامية بإمتياز عبّرت عنها شخصيات رائدة مثل نزيه المظلوم وقصدي الشهال ورشيد يوسف وميخائيل فرح .

 

ثانيا ، ينبغي التذكير  بأن الراحل الكبير جان عبيد ابن الحقبة التحررية وقد سطع نجمه انطلاقا من طرابلس ،صحافيا ثم سياسيا مخضرما   ليلعب ادوارا تتجاوز الجغرافيا اللبنانية إلى البعدين الإقليمي والدولي، حيث  كانت طرابلس رائدة  في الفكر المتحرر وحاضنة طبيعية لليسار كما لغيره  والتي اتاحت المجال أمام قيام نسج ثقافي متناسق وحيوي.

 

ليس المسألة هنا ، تتصل بالحسابات الطائفية والمذهبية وطغيان الهاجس الاقلوي ،كما تعمل  القوات اللبنانية عبر تجييش  انتخابي متعدد الوجوه يصب في مجال  المشروعية السياسية والتنافس على الزعامة المسيحية ، ذلك أن الحضور المسيحي متجذر ولا إمكانية للتصرف مع الموارنة بصفتهم "أيتاما" في السياسة، وبالتالي تجاوز  سليمان جان عبيد بصفته ابن طرابلس  الذي  يعرفها وتعرفه ناسها جيدا.

 

يقول سياسي مخضرم، بأن معركة المقعد الماروني في طرابلس تحمل رمزية وأهمية فائقة ينبغي التوقف عندها، ليس من زاوية طائفية بقدر التصدي لاستباحة  المدينة منذ جريمة" الرفيق" الياس عطالله بخطف المقعد الماروني في طرابلس.  فوفق السياسي المذكور، الذي رافق الحملات الانتخابية منذ العام ١٩٧٢، فإن طرابلس خط دفاع اول عن هوية لبنان وانتمائه العربي، وتمثيلها النيابي يستلزم مقاربة سياسية خاصة قبل التفتيش عن حواصل وكسور القانون الانتخابي الطائفي  البغيض.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مصباح العلي Misbah Al Ali

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-05-06
10:09 | 2022-05-06
07:34 | 2022-05-06
06:50 | 2022-05-06
10:51 | 2022-05-06
10:49 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website