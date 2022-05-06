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لبنان

تعديل عناوين مراكز الاقتراع في 3 بلدات فرنسية

Lebanon 24
06-05-2022 | 05:05
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أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 409 يتعلق بتعديل القرار رقم 325 تاريخ 7/4/2022 وتعديلاته. وجاء فيه:
 
المادة الاولى: تعدل عناوين مراكز الاقتراع في كل من بلدات VERSAILLES ، ORLEANS ، 
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GRAND LE NOISY  في الجمهورية الفرنسية بحيث تصبح عناوين هذه المراكز على الشكل الآتي:
 
VERSAILLES: 
VERSAILLES 78000 ، solferino Rue، 5 - marie fleury Ecole
 
ORLEANS: 
ORLEANS 45100، mesmin saint de avenue ، bis 36 -  Gauguin Salle

GRAND LE NOISY
GRAND LE NOISY 93160، est d Mont du piazza , 111 - Associations des Maison
 
والباقي دون تعديل
 
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".
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