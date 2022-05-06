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لبنان

تعديل مركز اقتراع في صور... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-05-2022 | 05:09
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أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 415 يتعلق بتعديل القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022 وتعديلاته (تحديد اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة لعام 2022 ). ونص القرار على ما يلي:
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"المادة الاولى: يعدل عنوان مركز الاقتراع في سرايا صور أينما ورد في مضمون القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022، بحيث يصبح على الشكل الآتي:
 
- بدلا من سرايا صور يقرأ: ثانوية صور الرسمية للصبيان.
والباقي دون تعديل.
 
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".
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