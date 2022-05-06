نسبة الاقتراع تخطت الـ40%... المغتربون يواصلون ممارسة حقهم الانتخابي (صور)

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء الجولة الأولى من انتخابات المغتربين التي تجري في بعض دول الانتشار بجوّ ايجابي وديمقراطي وفي ظل مواكبة محلية من الحكومة اللبنانية ومن الوزارات المختصة لاسيما وزارة الخارجية والمغتربين التي أفادت أن نسبة الاقتراع في الدول الاسلامية والعربية التي تجري فيها انتخابات المغتربين وصلت الى 41.37% كمعدل وسطي.

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وخلال النهار الانتخابي الطويل، زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي غرفة العمليات في وزارة الخارجية لتفقد سير الانتخابات النيابية التي تعتمد يوم الجمعة كيوم عطلة اسبوعية .

بعد الزيارة صرح الرئيس ميقاتي بالآتي:اطلعت على سير العملية الانتخابية في الدول التي يعتبر فيها يوم الجمعة يوم عطلة اسبوعية، كما إطلعت على الاحصاءات وكل ما يحدث من متابعة. وقد هنأت وزارة الخارجية والسلك الديبلوماسي كما واشكر طلاب الجامعة اللبنانية المتطوعين الذين يتابعون العمل في كل قلم ،ويتابعون اي اشكال يحدث وتتم معالجته لحظة بلحظة واقول من كل قلبي " الله يتمم على خير" وان شاء الله نكون مساء الاحد في الخامس عشر من ايار مرتاحين ايضا ونُبشر اللبنانيين ببرلمان جديد يمكن ان يُحدث التغيير المرتقب.

وتبدو نسب الاقبال على الاقتراع متقدمة ومرتفعة، ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، ووفقا لآخر الأرقام التي تم تسجيلها منذ ساعات قليلة اقترع في الرياض 2550 ناخباً حتى الساعة ما رفع نسبة اللاقتراع الى 29.47% وفي جدة انتخب 148 مواطنا اي بمعدل 32.30% اما في قطر، فقد ناهزت نسبة الاقتراع حتى الساعة الـ26 في المئة.

وفي السياق، قال قنصل لبنان في جدة في حديث تلفزيوني: "من المتوقع أن ترتفع نسبة الإقبال على التصويت بعد صلاة الجمعة وبعد الظهر بما أن عددا من اللبنانيين يصلون اليوم إلى المملكة".

وكان الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي قد أعلن أن نسب الاقتراع متفاوتة بين دولة وأخرى حتى الساعة، ويمكن اعتبار ان النسبة الوسطية للمقترعين في جميع الدول هي نحو 25%.

وأفادت المعلومات أن عدد المقترعين الذي تم تسجيله خلال ساعات بعد الظهر في الدول التي تجري فيها انتخابات المغتربين جاء على النحو التالي:



ايران 422 مقترعا النسبة 65.73

قطر 3009 النسبة 40,97

الكويت 2080 النسبة 36,11

الاردن 203 النسبة 42.03

البحرين 282 النسبة 44.20

سوريا 570 النسبة 55.98

السعودية الرياض 2550 النسبة 29.47

جدة 148 النسبة 32.30

سلطنة عمان 433 النسبة 47,95

العراق بغداد 17 النسبة 16,83

روتانا 94 النسبة 41,59

مصر القاهرة 119 النسبة 20,91

الاسكندرية 51 النسبة 36.43



المجموع العام 11268 النسبة 36.43.

وانطلق اقتراع المغتربين في تمام السابعة صباحا بتوقيت بيروت في كل من الدول الآتية:



المملكة العربية السعودية حيث يبلغ العدد الاجمالي للناخبين 13,105 ناخبين يتوزعون على 30 قلم اقتراع في كل من مدينتي الرياض في مركز السفارة اللبنانية وجدة مركز القنصلية العامة.



وفي قطر حيث يبلغ عدد الناخبين 7,344 ناخبا يتوزعون على 17 قلم اقتراع في المدرسة اللبنانية في قطر.



وفي الكويت حيث يبلغ عدد الناخبين الاجمالي 5,760 يتوزعون على 14 قلم اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.



وفي سوريا بدأت ايضا عملية الاقتراع عند السابعة صباحا. يبلغ عدد الناخبين 1,018 ناخبا يتوزعون على ثلاثة اقلام اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.



وفي مملكة البحرين فتحت السفارة اللبنانية في المنامة ابوابها امام المقترعين وعددهم 638 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في مركز اقتراع واحد.



اما في المملكة الاردنية الهاشمية انطلقت عملية الاقتراع عند السابعة صباحا في السفارة اللبنانية ويبلغ عدد الناخبين الاجمالي 483 موزعين على قلمي اقتراع.



في العراق بدأت عند السابعة صباحا بتوقيت بيروت عملية الاقتراع ويبلغ عدد الناخبين الاجمالي 327 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في كل من السفارة اللبنانية في بغداد و فندق "روتانا".