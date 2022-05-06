نسبة الاقتراع تخطت الـ53%... المغتربون يواصلون ممارسة حقهم الانتخابي (صور)

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء الجولة الأولى من انتخابات المغتربين التي تجري في بعض دول الانتشار بجوّ ايجابي وديمقراطي وفي ظل مواكبة محلية من الحكومة اللبنانية ومن الوزارات المختصة لاسيما وزارة الخارجية والمغتربين التي أفادت أن نسبة الاقتراع في الدول الاسلامية والعربية التي تجري فيها انتخابات المغتربين وصلت الى 53.46% كمعدل وسطي.

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وخلال النهار الانتخابي الطويل، زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي غرفة العمليات في وزارة الخارجية لتفقد سير الانتخابات النيابية التي تعتمد يوم الجمعة كيوم عطلة اسبوعية .

بعد الزيارة صرح الرئيس ميقاتي بالآتي:اطلعت على سير العملية الانتخابية في الدول التي يعتبر فيها يوم الجمعة يوم عطلة اسبوعية، كما إطلعت على الاحصاءات وكل ما يحدث من متابعة. وقد هنأت وزارة الخارجية والسلك الديبلوماسي كما واشكر طلاب الجامعة اللبنانية المتطوعين الذين يتابعون العمل في كل قلم ،ويتابعون اي اشكال يحدث وتتم معالجته لحظة بلحظة واقول من كل قلبي " الله يتمم على خير" وان شاء الله نكون مساء الاحد في الخامس عشر من ايار مرتاحين ايضا ونُبشر اللبنانيين ببرلمان جديد يمكن ان يُحدث التغيير المرتقب.





- ايران: 474 من 642، بنسبة 73.83%.



- قطر: 4401 من 7345، بنسبة 59.92% .



- الكويت: 3193 من 5760، بنسبة 55.43%.



- الاردن: 266 من 483 بنسبة 55.07%



- البحرين: 424 من 638، بنسبة 66.46%.



- السعودية: الرياض 3800، بنسبة 43.92%.



- جدة: 2182 بنسبة 49.01%.



- العراق:

*السفارة اللبنانية: 32، بنسبة 31.68%.

*فندق "روتانا - أربيل": 117، بنسبة 51.77%



- مصر:

*السفارة في القاهرة: 205 بنسبة 36.03%.

* قنصلية لبنان في الإسكندرية: 64، بنسبة 45.71%.



- سلطنة عمان: 551 من 903، بنسبة 61.02%.



- سوريا: 826 من 1018، بنسبة 81.14%.



وبلغ المجموع 16535 مقترع من اصل 30930 ناخبًا، في حين بلغت النسبة العامة 53.46%.

وأفادت المعلومات أن عدد المقترعين الذي تم تسجيله حتى الساعة في الدول التي تجري فيها انتخابات المغتربين جاء على النحو التالي:- ايران: 474 من 642، بنسبة 73.83%.- قطر: 4401 من 7345، بنسبة 59.92% .- الكويت: 3193 من 5760، بنسبة 55.43%.- الاردن: 266 من 483 بنسبة 55.07%- البحرين: 424 من 638، بنسبة 66.46%.- السعودية: الرياض 3800، بنسبة 43.92%.- جدة: 2182 بنسبة 49.01%.- العراق:*السفارة اللبنانية: 32، بنسبة 31.68%.*فندق "روتانا - أربيل": 117، بنسبة 51.77%- مصر:*السفارة في القاهرة: 205 بنسبة 36.03%.* قنصلية لبنان في الإسكندرية: 64، بنسبة 45.71%.- سلطنة عمان: 551 من 903، بنسبة 61.02%.- سوريا: 826 من 1018، بنسبة 81.14%.وبلغ المجموع 16535 مقترع من اصل 30930 ناخبًا، في حين بلغت النسبة العامة 53.46%.

وانطلق اقتراع المغتربين في تمام السابعة صباحا بتوقيت بيروت في كل من الدول الآتية:



المملكة العربية السعودية حيث يبلغ العدد الاجمالي للناخبين 13,105 ناخبين يتوزعون على 30 قلم اقتراع في كل من مدينتي الرياض في مركز السفارة اللبنانية وجدة مركز القنصلية العامة.



وفي قطر حيث يبلغ عدد الناخبين 7,344 ناخبا يتوزعون على 17 قلم اقتراع في المدرسة اللبنانية في قطر.



وفي الكويت حيث يبلغ عدد الناخبين الاجمالي 5,760 يتوزعون على 14 قلم اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.



وفي سوريا بدأت ايضا عملية الاقتراع عند السابعة صباحا. يبلغ عدد الناخبين 1,018 ناخبا يتوزعون على ثلاثة اقلام اقتراع في مركز اقتراع واحد في مبنى السفارة اللبنانية.



وفي مملكة البحرين فتحت السفارة اللبنانية في المنامة ابوابها امام المقترعين وعددهم 638 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في مركز اقتراع واحد.



اما في المملكة الاردنية الهاشمية انطلقت عملية الاقتراع عند السابعة صباحا في السفارة اللبنانية ويبلغ عدد الناخبين الاجمالي 483 موزعين على قلمي اقتراع.



في العراق بدأت عند السابعة صباحا بتوقيت بيروت عملية الاقتراع ويبلغ عدد الناخبين الاجمالي 327 مقترعا موزعين على قلمي اقتراع في كل من السفارة اللبنانية في بغداد و فندق "روتانا".