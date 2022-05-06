بالارقام... كم بلغ عدد اللبنانيين المقترعين في الخارج حتى الساعة؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عدد اللبنانيين المقترعين في الخارج بلغ حتى الساعة 12 ظهرا:



قطر: 1254.

الكويت: 408

الاردن: 48

البحرين: 140

دمشق: 263

الرياض: 679

جدة: 733

سلطنة عمان: 205

Advertisement بغداد: 33

القاهرة: 25

الاسكندرية: 5 طهران:330.قطر: 1254.الكويت: 408الاردن: 48البحرين: 140دمشق: 263الرياض: 679جدة: 733سلطنة عمان: 205بغداد: 33القاهرة: 25الاسكندرية: 5