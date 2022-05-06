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لبنان

بالارقام... كم بلغ عدد اللبنانيين المقترعين في الخارج حتى الساعة؟

Lebanon 24
06-05-2022 | 05:30
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عدد اللبنانيين المقترعين في الخارج بلغ حتى الساعة 12 ظهرا:
طهران:330.
قطر: 1254.
الكويت: 408
الاردن: 48
البحرين: 140
دمشق: 263
الرياض: 679
جدة: 733
سلطنة عمان: 205
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بغداد: 33
القاهرة: 25
الاسكندرية: 5
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