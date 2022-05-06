توضيح من المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية... هذا ما جاء فيه

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أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان "أن لا صحة لما ورد في عدد من المقالات الإعلامية الصادرة اليوم عن وجود رابط بين إثارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لموضوع النازحين السوريين في لبنان وملف الانتخابات النيابية او انه جزء من الحملات الانتخابية".وأشار مكتب الاعلام الى "أن هذه الاستنتاجات لا أساس لها لان موضوع عودة النازحين الى بلادهم لم يغب يوما عن مواقف رئيس الجمهورية، وقد طرح مجددا في اجتماع عقد امس في قصر بعبدا مع الوفد الوزاري المشارك في مؤتمر في بروكسل في 9 و10 أيار الجاري المخصص للبحث في مستقبل النازحين السوريين، وذلك بهدف تحديد الموقف الرسمي اللبناني من هذه المسألة وابلاغه الى المؤتمرين في بروكسل".