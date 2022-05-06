الموت يُغيّب مرسيل برصوميان آخر العنقود من الرعيل الاول لكرة الطاولة... وهذه لمحة عن حياته

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غيب الموت آخر العنقود من الرعيل الاول لكرة الطاولة اللبنانية مرسيل برصوميان.ونعاه الاتحاد اللبناني للعبة والرئيس السابق للاتحاد سليم الحاج نقولا.بدأ برصوميان ممارسة اللعبة في جمعية الشبان المسيحية ثمَ إنضمَ إلى نادي الأنترانيك عام 1952 وظل وفيا لناديه الذي بادله الوفاء ولآخر أيامه.شارك ضمن المنتخب اللبناني في بطولة العالم في ويمبلي (إنكلترا) عام 1954، وهي أول مشاركة للبنان في بطولة العالم إلى جانب رفاقه في المنتخب عصام قباني، فاهاك أوهانيسيان، كابي مرعي، جوزف هيكل ورئيس الفريق سبيرو أبو رجيلي.وتكررت مشاركته في المنتخب في بطولة العالم في أوترخت (هولندا) عام 1955 ودورتموند (ألمانيا) عام 1959. وكان رئيس فريق في بطولة العالم في لوبليانا 1965 وساراييفو 1973 (يوغوسلافيا السابقة).ومثل الأنترانيك في بطولة أوروبا المفتوحة للأندية عام 1960 في ألمانيا.حاز لقب بطولة لبنان في الزوجي رجال عام 1954 مع إيلي سعادة وعام 1957 مع كريكور غودالازيان. وفي السنة عينها حصل على فضية الزوجي المختلط مع رينيه أبي حطب.نال على شارة حكم دولي منذ العام 1996. ونظم دورات تدريب للحكام أثناء توليه رئاسة لجنة الحكام في الإتحاد.ودرب فرق الأنترانيك والشباب بيروت والبلوستارز والجمهور وتخرج على يديه العديد من الأبطال.