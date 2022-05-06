في طرابلس... سقوط شجرة في وسط الطريق (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط شجرة في وسط الطريق عند نهر ابو علي في طرابلس.

وفي التفاصيل، تسبب سقوط الشجرة بجرح أحد المارة كما احدث مجموعة أضرار في بعض السيارات.