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لبنان

في طرابلس... سقوط شجرة في وسط الطريق (صورة)

Lebanon 24
06-05-2022 | 06:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط شجرة في وسط الطريق عند نهر ابو علي  في طرابلس.
 
 
وفي التفاصيل، تسبب سقوط الشجرة بجرح أحد المارة كما احدث مجموعة أضرار في بعض السيارات.
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سيارة

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