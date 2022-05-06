عون عرض مع فرونتسكا سير العملية الانتخابية في الخارج

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، بدء العملية الانتخابية في عدد من الدول العربية، والاجراءات المتخذة لتأمين نجاحها في الخارج والداخل.

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