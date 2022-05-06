Advertisement

لبنان

تعديل مركزي قلم اقتراع في بلدة البيسارية

Lebanon 24
06-05-2022 | 06:20
A-
A+
Doc-P-949429-637874401649552441.jpg
Doc-P-949429-637874401649552441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 426 الذي يتعلق بتعديل القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 وتعديلاته (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية العامة لعام 2022 ). وجاء فيه:
Advertisement
 
المادة الاولى: يعدل اسم مركز قلم الاقتراع في الدائرة الانتخابية العائدة لبلدة البيسارية التابعة لدائرة الجنوب الثانية الوارد في الصفحة رقم 224 من القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 بحيث يصبح على الشكل الآتي:
 
- بدلا من القلم رقم 352 النادي الحسيني غرفة رقم 1 ليصبح:
القلم رقم 352 النادي الحسيني (خراج بلدة الصرفند ) غرفة رقم 1.
 
- بدلا من القلم رقم 353 النادي الحسيني غرفة رقم 2 ليصبح:
القلم رقم 353 النادي الحسيني (خراج بلدة الصرفند ) غرفة رقم 2.
 
والباقي دون تعديل.
 
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-05-06
10:09 | 2022-05-06
07:34 | 2022-05-06
06:50 | 2022-05-06
10:51 | 2022-05-06
10:49 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website