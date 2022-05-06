تعديل مركزي قلم اقتراع في بلدة البيسارية

Advertisement

أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 426 الذي يتعلق بتعديل القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 وتعديلاته (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية العامة لعام 2022 ). وجاء فيه:المادة الاولى: يعدل اسم مركز قلم الاقتراع في الدائرة الانتخابية العائدة لبلدة البيسارية التابعة لدائرة الجنوب الثانية الوارد في الصفحة رقم 224 من القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 بحيث يصبح على الشكل الآتي:- بدلا من القلم رقم 352 النادي الحسيني غرفة رقم 1 ليصبح:القلم رقم 352 النادي الحسيني (خراج بلدة الصرفند ) غرفة رقم 1.- بدلا من القلم رقم 353 النادي الحسيني غرفة رقم 2 ليصبح:القلم رقم 353 النادي الحسيني (خراج بلدة الصرفند ) غرفة رقم 2.والباقي دون تعديل.المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".