الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين يتحدث عن نسب الإقتراع... هذا ما أعلنه

أعلن الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي أن نسب الإقتراع متفاوتة بين دولة وأخرى حتى الساعة، ويمكن اعتبار ان النسبة الوسطية للمقترعين في جميع الدول هي نحو 25%.

Advertisement