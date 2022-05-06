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لبنان

الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين يتحدث عن نسب الإقتراع... هذا ما أعلنه

Lebanon 24
06-05-2022 | 06:38
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أعلن الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي  أن نسب الإقتراع متفاوتة بين دولة وأخرى حتى الساعة، ويمكن اعتبار ان النسبة الوسطية للمقترعين في جميع الدول هي نحو 25%.
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06/05/2022 17:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الشميطلي

نسب الإقتراع

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