اغتصب ابنته الصغرى وحاول الاعتداء على الكبرى... اليكم القصة كاملة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من قوى الأمن الداخلي بتوقيف المدعو "م.ح." مواليد ١٩٧٢ (سوري الجنسية) في منطقة مشاريع القاع بتهمة الاعتداء الجنسي.

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وفي التفاصيل، قام المدعو "م.ح." باغتصاب ابنته الصغرى "تغريد" كما حاول اغتصاب ابنته الكبرى "دلال" لكنه لم يتمكن بسبب فرار الأخيرة التي قامت بتبليغ الجهات الامنية المختصة.