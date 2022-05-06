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لبنان

اغتصب ابنته الصغرى وحاول الاعتداء على الكبرى... اليكم القصة كاملة

Lebanon 24
06-05-2022 | 06:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من قوى الأمن الداخلي بتوقيف المدعو "م.ح." مواليد ١٩٧٢ (سوري الجنسية) في منطقة مشاريع القاع بتهمة الاعتداء الجنسي.
 
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وفي التفاصيل، قام المدعو "م.ح." باغتصاب ابنته الصغرى "تغريد" كما حاول اغتصاب ابنته الكبرى "دلال" لكنه لم يتمكن بسبب فرار الأخيرة التي قامت بتبليغ الجهات الامنية المختصة.
 
وفي الاطار، قامت القوى الأمنية بتوقيف الأب المعتدي وتم الاستعانة بالطبيب الشرعي الذي اكد وقوع الاغتصاب.
 
 
 
 
 
 
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