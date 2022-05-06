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لبنان

فرونتسكا تفقدت في الخارجية سير العمل في غرفة العمليات لمراقبة الانتخابات في الخارج

Lebanon 24
06-05-2022 | 06:54
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي تفقدت بعد ذلك سير العمل  في غرفة العمليات لمراقبة الانتخابات في الخارج، وأعربت عن سعادتها "لبدء الانتخابات اليوم لتصويت المغتربين المقيمين خارج لبنان، ونرى من خلال الشاشات في غرفة المراقبة ان اللبنانيين يتوافدون الى مراكز الاقتراع في السفارات للتصويت".
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وبالنسبة إلى تقييمها مسار الانتخابات حتى اللحظة قالت:"هذه بداية فقط وهي جيدة وتعطي الفرصة للبنانيين للتعبير عن رأيهم، وهو قرار يعود الى اللبنانيين".
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