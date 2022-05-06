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لبنان

المطران تابت دشّن كنيسة جديدة في هاليفاكس

Lebanon 24
06-05-2022 | 06:50
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دشن راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول - مروان تابت الكنيسة الجديدة لرعية مدينة هاليفاكس – نوفاسكوشيا ومركز النشاطات بمشاركة  كهنة رعايا الابرشية المارونية، الذين حضروا منذ بداية الاسبوع للرياضة الروحية السنوية للجسم الكهنوتي في الابرشية وكهنة الرعايا اللاتينية المجاورة وحشد كبير من المؤمنين والاصدقاء.
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حضر إحتفال التدشين السفير البابوي المطران ايفان يوركوفيتش  ورئيس اساقفة مدينة هاليفاكس براين دان وقنصل لبنان الفخري في هاليفاكس وديع فارس والنائبة في البرلمان الكندي السيدة لينا دياب ورئيس بلدية هاليفاكس مايك سافاج.
 
 
وقد تم رشم الابواب بزيت الميرون خلال الذبيحة الالهية لتصبح الكنيسة جاهزة أمام المؤمنين. وقد شكر المطران تابت جميع الذين ساهموا سواء بوقتهم أومواهبهم أوامكاناتهم المادية لبناء الكنيسة، وسلم شهادات تقدير لأكثر من ٤٤٠ شخصًا ومؤسسة . 



وفي المناسبة  تم تكريم المونسينور بيار قزي، خادم الرعية السابق، الذي رافق إنجاز هذا المشروع، اذ منحه  البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وسام مار مارون، وهو الوسام الاعلى بين الاوسمة البطريركية. وبعد القداس أزيحت الستارة عن جِدارية اسماء المتبرعين. 



كذلك ترأس المطران تابت الذبيحة الألهية في أول قداس إحتفالي بعد تدشين الكنيسة الجديدة في حضور شخصيات من الجالية في المنطقة، تبعه عشاء بمشاركة عدد كبير من وجوه الشأن العام وابناء الرعية على رغم اجراءات الكورونا. 
 

وتم تكريس شخص العذراء الجديد في الساحة الخارجية علامة لتمسك ابناء الجالية بتراثهم الروحي. 
 
 
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