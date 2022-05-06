بالارقام... كم بلغ المجموع العام للمقترعين؟

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وصل عدد المقترعين في مختلف الدول الى ٨١٨١ من اصل ٣٠٩٣٠، ما نسبته ٢٦.٧٢٪.وفي ما يلي الأرقام بالتفاصيل:- ايران: ٣٧٩ من أصل ٦٤٢ /٥٩٪؜- قطر: ٢١٧٢ من اصل ٧٣٤٤ /٪؜٢٩.٥٧- الكويت: ١٣٨١ من اصل ٥٧٦٠| ٢٣.٩٨٪؜- الاردن: ١٤٨ من اصل ٤٨٣/ ٣٠.٦٤- البحرين: ٢٠٤ من اصل ٦٣٨/ ٣١.٩٧- السعودية:الرياض: ٢٠٩٨/ ٢٤.٢٥جدة: ١٠٢٣/ ٢٢.٩٨من اصل ١٣١٠٥- العراق: السفارة اللبنانية ٢٠ مقترع/١٩.٨٠٪؜فندق روتانا ٥٩/ ٢٦.١١٪؜من اصل ٣٢٧- مصر: ٨٣ من اصل ٧٠٩ / ١١.٧١٪؜- سلطنة عمان: ٢٨٨ من اصل ٩٠٣/ ٣١.٨٩٪؜- سوريا: ٤٠٩ من اصل ١٠١٨ / ٤٠.١٨٪.