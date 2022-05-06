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لبنان

بالارقام... كم بلغ المجموع العام للمقترعين؟

Lebanon 24
06-05-2022 | 07:06
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وصل عدد المقترعين في مختلف الدول الى ٨١٨١ من اصل ٣٠٩٣٠، ما نسبته ٢٦.٧٢٪.

وفي ما يلي الأرقام بالتفاصيل:

- ايران: ٣٧٩ من أصل ٦٤٢ /٥٩٪؜
- قطر: ٢١٧٢ من اصل ٧٣٤٤ /٪؜٢٩.٥٧ 
- الكويت: ١٣٨١ من اصل ٥٧٦٠| ٢٣.٩٨٪؜
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- الاردن: ١٤٨ من اصل ٤٨٣/ ٣٠.٦٤
- البحرين: ٢٠٤ من اصل ٦٣٨/ ٣١.٩٧
- السعودية: 
الرياض: ٢٠٩٨/ ٢٤.٢٥
جدة: ١٠٢٣/ ٢٢.٩٨
من اصل ١٣١٠٥
- العراق: السفارة اللبنانية ٢٠ مقترع/١٩.٨٠٪؜
فندق روتانا ٥٩/ ٢٦.١١٪؜
 من اصل ٣٢٧
- مصر: ٨٣ من اصل ٧٠٩ / ١١.٧١٪؜
- سلطنة عمان: ٢٨٨ من اصل ٩٠٣/ ٣١.٨٩٪؜
- سوريا: ٤٠٩ من اصل ١٠١٨ / ٤٠.١٨٪.
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