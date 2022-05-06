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لبنان

وزير الخارجية: 27% هي نسبة الاقتراع حتى الآن

Lebanon 24
06-05-2022 | 07:23
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أعلن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب "ان عدد المقترعين بلغ 8000 اي ما نسبته 27 بالمئة، لغاية ظهر اليوم، وهي نسبة مقبولة، خصوصا وان الناخبين في دول الخليج يتوافدون الى صناديق الاقتراع في فترة المساء بسبب حرارة الطقس، ونأمل ان نصل الى  نسبة سبعين في المئة  من عدد المسجلين على اللوائح، علما ان النسبة الاجمالية المسجلة في انتخابات 2018 بلغت 65 في المئة".
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وقال: "ان اهداف حكومتنا منذ البداية كانت ثلاثة: الانتخابات النيابية، صندوق النقد الدولي وعلاقات لبنان الخارجية، اضافة الى الامن القومي. وكلها تحققت كما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالامس".

كلام الوزير بو حبيب جاء خلال استقباله وزيري السياحة وليد نصار والاقتصاد امين سلام اللذين زارا بعد ذلك غرفة مراقبة عملية اقتراع المغتربين في الخارج.
 
بدوره، هنأ وزير السياحة وزارتي الخارجية والداخلية على هذا الانجاز "الذي كنا قد وعدنا به كحكومة انقاذ، وقلنا ان الانتخابات ستجري في موعدها الدستوري وقد اطلعنا على الترتيبات القائمة".
 
من جهته، اعلن وزير الاقتصاد "ان الهدف من الزيارة دعم هذا العمل الجبار الذي قامت به وزارتا الخارجية والداخلية في هذه الظروف الصعبة جدا في ظل التحديات التي  وضعت، ذلا جئنا دعما للوزارة والوزير والناخبين. من خلال هذا المنبر نقول للجميع صوتوا واصنعوا الفرق الذي تطمحون اليه".

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